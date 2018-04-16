Следователи начали проверку по факту смерти Максима Бородина

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга начал доследственную проверку по факту смерти журналиста РИА «Новый День» Максима Бородина.

Как сообщили в СУ СКР, принимаются меры к установлению возможных очевидцев падения Максима с балкона, а также к опросу его знакомых. Выясняется точная причина смерти. Проверяются несколько версий случившегося, в том числе не исключается несчастный случай. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Напомним, 12 апреля наш коллега упал со своего балкона на пятом этаже. Его доставили в реанимацию больницы № 23 города Екатеринбурга. Врачи делали все возможное, чтобы помочь Максиму, но утром в воскресенье он скончался, не приходя в сознание. Прощание с Максимом Бородиным пройдет в среду, 18 апреля. Тех, кто хочет проводить Максима в последний путь, его друзья и коллеги ждут в 12:00 в траурном зале городской больницы № 40 по адресу: ул. Волгоградская, 189. Максима похоронят на Арамильском кладбище (г. Арамиль, ул. Садовая, 7). От траурного зала будет организован автобус. Тех, кто не сможет добраться своим ходом, редакция «Нового Дня» просит отметиться в группе в фейсбуке, чтобы знать, сколько нужно мест в автобусе.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.04.18

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