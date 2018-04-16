ОБСЕ потребовало тщательного расследования гибели Максима Бородина

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе потребовала тщательно расследовать гибель нашего коллеги, корреспондента РИА «Новый День» Максима Бородина. Об этом сообщил в своем твиттере представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

«Смерть журналиста Максима Бородина в России вызывает серьезное беспокойство. Я призываю власти провести быстрое и тщательное расследование», – написал он.

Ранее в региональном СУ СКР сообщили о начале доследственной проверки по факту гибели Максима. Сейчас следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе – несчастный случай.

Сообщение о смерти Максима Бородина стало настоящим шоком для его коллег и вызвало резонанс во всех мировых СМИ. О гибели журналиста «Нового Дня» сегодня сообщили не только российские издания, но и британские BBC и The Time, французская Le Monde, немецкие Spiegel и Deutche Welle, и многие другие. ИноСМИ предполагают, что смерть Максима могла быть связана с его публикациями в агентстве, в том числе – о ЧВК Вагнера.

Напомним, прощание с Максимом Бородиным пройдет в среду, 18 апреля, в 12:00 в траурном зале больницы № 40 в Екатеринбурге. После его похоронят на Арамильском кладбище.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.04.18

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