Монстрации быть? Организаторы шествия подали заявку на 1 мая

В Екатеринбурге вновь пытаются провести Монстрацию – шуточное шествие со смешными лозунгами. В прошлые годы оно проходило на Первомай, однако в 2017-м Министерство общественной безопасности Свердловской области неожиданно отказало организаторам. Причем трижды – в проведении акции 1, 6 и 14 мая. Сначала из-за ошибок в заявке. Затем предлогом стало то, что монстранты помешали бы подготовке к празднованию 9 Мая. Наконец, последнюю заявку отклонили по причине неготовности организаторов обеспечить безопасность мероприятия. Заявители посчитали при этом, что причины отказа – надуманные.

Как рассказал «Новому Дню» один из организаторов Монстрации журналист Семен Чирков, заявка на шествие-2018 подана на 1 мая. Ответа от МОБ ждут в ближайшие дни – либо в пятницу, либо в понедельник.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.18

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