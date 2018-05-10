Отопительный сезон в Свердловской области принес 135 коммунальных аварий

В Свердловской области подвели итоги отопительного сезона 2017-2018 гг. и начали готовиться к следующей зиме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МинЖКХ, с 15 сентября по 15 марта в регионе случилось 135 коммунальных аварий, из них продолжительностью более суток – 24. Чаще всего аварии случались на водопроводных сетях (56), реже – на электрических (39) и тепловых (37). Причиной аварий в министерстве называют значительный износ коммуникаций.

Несмотря на то, что из-за прохладной погоды на большей части области отопительный сезон еще не завершен, министерство уже дало указания муниципалитетам начинать подготовку к следующей зиме. До 1 июня территории должны составить план подготовки коммунальной инфраструктуры к ОЗП 2018-2019 гг.. (включая ремонтные работы), а также утвердить график поставки топлива.

Напомним, этой зимой чаще всего оставались без тепла жители Каменского и Белоярского районов, хотя случались аварии и в областном центре. В Каменском районе дошло даже до того, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с «пропажей» отопления в селе Новоисетское и поселке Мартюш.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.05.18

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