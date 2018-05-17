Гособвинитель запросил для фигуранта дела «Бухты Квинс» Ларисы Ассоновой 5,5 лет лишения свободы

Гособвинитель запросил для бизнес-партнера барда Новикова, фигурирующей в деле о «Бухте Квинс», Ларисы Ассоновой наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Она обвиняется в хищении средств пайщиков элитного коттеджного поселка.

Сегодня в Кировском районном суде во время прений по уголовному делу в отношении Ларисы Ассоновой гособвинитель запросил для фигурантки 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Напомним, женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

По версии следствия, Ассонова с ноября 2010 года по декабрь 2012 года, действуя совместно с другими лицами, совершила хищение денег пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс». Роль Ассоновой в схеме заключалась в том, что она находила фирмы-однодневки, перечисляла по фиктивным договорам деньги на их расчетные счета с расчетных счетов потребительского жилищно-строительного кооператива. Затем похищенные деньги, полученные от пайщиков, обвиняемая (и ее подельники) присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

Государственный обвинитель просил суд назначить подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы. А по совокупности приговоров (учитывая приговор Сысертского районного суда, вынесенный в ноябре 2017 года) государственный обвинитель ориентировал суд назначить наказание подсудимой в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, изначально поселок «Бухта Квинс» позиционировался как элитный. В нем планировалось построить 15 коттеджей и несколько клубных многоквартирных домов. Пайщики вложили порядка 150 млн рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс», но до сих пор не дождались жилья. Уголовное дело о хищении более 50 млн рублей у порядка 60 пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ возбудили в конце 2015 года. Главными фигурантами являются шансонье Александр Новиков и бывший министр экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. По версии следствия, Новиков и Шилиманов знали, что определенные строительные работы в «Бухте Квинс» уже выполнены, но, обманув доверие пайщиков, перечислили около 54 млн рублей их средств на счета фирм-однодневок под предлогом оплаты этих работ.

Уголовное дело возбудили в конце 2015 года. Изначально Новикова взяли под домашний арест, а Шилиманова – под стражу и отправили в СИЗО. Но вскоре облсуд смягчил обоим меру пресечения, заменив ее на подписку о невыезде. В ходе следствия на имущество обвиняемых был наложен арест. На данный момент следствие по делу в отношении Новикова и Шилиманова также завершено и скоро будет передано в суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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