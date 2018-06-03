На Урале за две недели до ЧМ-2018 произошла массовая драка в колонии. Есть жертвы

В городе Верхотурье в исправительной колонии № 53 накануне вечером произошло ЧП. Как рассказали «Новому Дню» родственники одного из заключенных, это была массовая драка. Один осужденный скончался.

«Сегодня позвонили с утра и сказали, что во время массовой драки между зэками Сергей был убит. Еще сказали, что много зэков пострадало. Не объяснили толком ничего. Только сказали, что сейчас будут разбирательства, а тело отдадут нам через 2 дня», – рассказал «Новому Дню» друг погибшего Александр.

Представители исправительного учреждения, звонившие родным Сергея, сообщили также, что вскрытия не будет, поскольку тело придется везти за 120 км.

Александр рассказал агентству, что Сергей был осужден по статье 228.2 УК РФ «Нарушение правил оборота наркотических веществ». Мужчине присудили 3 года и 6 месяцев колонии. Причем этапирован из СИЗО № 1 Екатеринбурга в ИК-53 Верхотурья он был буквально на днях.

«Завтра поедем туда. Сами не знаем, как поступить дальше. Ситуация мутная. Что произошло, никто конкретно не хочет говорить», – отметил собеседник «Нового Дня».

В ГУФСИН Свердловской области подтвердили факт того, что сегодня утром в ИК-53 в душевой комнате карантина был найден осужденный без признаков жизни.

«Когда его обнаружили, он был доставлен в медсанчасть, зафиксировали смерть. При осмотре были найдены травмы. На место происшествия были вызваны сотрудники следственной группы из Новой Ляли и сотрудники полиции. Они также проводят проверку. На место выехал начальник ГУФСИН Свердловской области Александр Федоров, его первый заместитель Александр Шек. Назначена служебная проверка», – пояснил «Новому Дню» руководитель пресс-службы ведомства Александр Левченко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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