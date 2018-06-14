Куйвашев назначил пять эмиссаров для выборов главы Первоуральска

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил свою половину конкурсной комиссии, которая будет отбирать кандидатов на пост главы Первоуральска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», областную администрацию в комиссии будут представлять управляющий Западным округом Виталий Вольф, первый замруководителя администрации губернатора Вадим Дубичев, замдиректора департамента кадровой политики губернатора Татьяна Данилова, директор департамента по местному самоуправлению губернатора Наталья Соколова, директор департамента внутренней политики Антон Третьяков. Ранее свою половину комиссии назначила Первоуральская городская дума – в нее вошли три городских депутата, депутат заксо Алексей Дронов и руководитель одного из городских предприятий. Таким образом, всего в комиссии будет 10 человек (для сравнения, в Екатеринбурге их будет шесть). Напомним, прием документов от кандидатов в мэры Первоуральска будет производиться с 9 по 27 июля, а первый этап пройдет с 3 по 7 сентября. Участвовать в конкурсе сможет любой гражданин РФ, не моложе 21 года и имеющий высшее образование. Предыдущий глава Валерий Хорев ушел в отставку в конце апреля. За несколько дней до ухода Хорева в администрации Первоуральска проходили обыски и выемка документов. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства Константина Гартмана. Он подозревается в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Первоуральск, Екатеринбург, служба информации

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