Шестой созыв гордумы Екатеринбурга завершил работу, разругавшись из-за помощников

Екатеринбургские депутаты вновь отказались сокращать количество своих помощников и оплачивать их работу из своего кармана. Вопрос об изменениях в регламенте думы был рассмотрен на внеочередном и последнем заседании шестого созыва. Обсуждение вышло бурным: часть единороссов и оппозиционеров объединились против позиции врио главы города Виктора Тестова и аппарата думы. В итоге большинство избранников проголосовали против поправок, и теперь городской думе грозит протест прокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно действующей редакции регламента ЕГД, один депутат может иметь семь помощников. Но фактически сейчас в думе работают 156 депутатских помощников, с 76 из них заключены трудовые договоры, то есть они получают зарплату из городского бюджета. Ранее прокуратура Екатеринбурга усмотрела в этом нарушение трудового законодательства, так как помощники депутатов не имеют аттестованных рабочих мест. Кроме того, есть предпосылки к коррупции, так как некоторые депутаты нанимали себе в помощники близких родственников.

По этому поводу надзорный орган начал проверку, которая может вылиться в уголовные дела. Об этом сегодня коллег предупредил врио мэра Виктор Тестов: «К сожалению, сегодня деятельность помощника депутата никем из аппарата думы не контролируется. Чем он занимается, никто не знает. А этот помощник получает зарплату из бюджета. К сожалению, есть факты, когда помощник в рабочий день находится за рубежом, на отдыхе». Правда, позже он пояснил РИА «Новый День», что такие случаи были выявлены в свердловском парламенте. В работе Екатеринбургской гордумы подобных нарушений пока не зафиксировано, но Тестов предложил дождаться результатов проверки прокуратуры.

Первоначально депутатам предлагалось полностью отказаться от трудовых договоров с помощниками и сократить их количество до пяти человек. Но избранники отказались поддержать эту инициативу. Сегодня Дмитрий Сергин предложил другой компромиссный вариант: депутат может иметь только одного оплачиваемого помощника, для которого будет организовано рабочее место в здании гордумы. Остальные помощники могут работать в избирательном округе, но зарплату им будет выплачивать сам депутат. Как подчеркнул Сергин, можно рассмотреть вариант выплаты из суммы компенсации расходов на депутатскую деятельность, которую народные избранники получают ежемесячно.

Но депутаты снова возмутились и заявили, что правка регламента ограничивает права нового созыва. Единоросс Алексей Бородин негодовал, что из-за изменения штатного расписания ему придется уволить часть помощников. Коммунист Сергей Шадрин отметил, что проект поправок «сырой» и принимается, чтобы избежать последствий прокурорской проверки. «Эта тема началась в последние два месяца, когда выяснилось, что у кого-то в помощниках близкие родственники. Если бы начали рассматривать этот вопрос в 2016 году, давно бы все решили. Почему сейчас мы должны принимать половинчатое решение?», – заявил он. Беспартийный Дмитрий Головин подчеркнул, что чем больше у депутата помощников, тем больше у него влияния, поэтому сокращать число помощников ни в коем случае нельзя.

Юристы ЕГД апеллировали к тому, что дума не сможет организовать 252 рабочих места для помощников (по действующей редакции регламента), следовательно, обязательно получит предписание прокуратуры о нарушении закона. «Проверка уже проводится, и по ее результатам возможно привлечение думы к административной ответственности», – отметила замруководителя аппарата ЕГД Эльвира Макарова.

Но эти доводы не убедили депутатов, которые все равно проголосовали против.

«По всей видимости, этим летом мы получим протест прокуратуры и будем вынуждены привести регламент думы с действующим законодательством. Сегодня было предложено сделать это самостоятельно, до санкций. Но некоторые депутаты продолжают сопротивляться», –

резюмировал после заседания Виктор Тестов.

Добавим, что в пресс-службе прокуратуры Свердловской области не смогли указать точные сроки окончания проверки в отношении гордумы Екатеринбурга. «Все зависит от объемов, проверка может занять два месяца, и даже больше», – пояснили агентству в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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