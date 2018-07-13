С понедельника на Урале возобновятся массовые митинги против пенсионной реформы (ФОТО)

Следующая неделя в Свердловской области вновь начнется с митингов профсоюзов, выступающих против пенсионной реформы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 июля акция пройдет в Североуральске. В парке Молодежи соберутся профсоюзные организации местных предприятий, а также делегации из Краснотурьинска, Ивделя и Волчанска. Стоит отметить, что в Краснотурьинске митинг планировался еще 12 июля, но мэрия не согласовала заявку под предлогом проведения на выбранной площадке мероприятий, приуроченных ко Дню металлурга. Аналогичная ситуация произошла в Ирбите – власти отклонили заявку профсоюзов.

17 июля повышение пенсионного возраста обсудит координационный совет профсоюзов Арамили. Круглый стол с участием депутатов, общественников и представителей ПФР пройдет в 16.00 в местном Дворце Культуры. Вечером 18 июля начнется митинг работников предприятий Сухого Лога.

Акции протеста продолжались всю текущую неделю. Так, вчера на митинг в Красноуфимске вышли около тысячи человек – учителя, врачи, металлурги.

Люди пришли на главную городскую площадь, чтобы выразить недовольство планами правительства по повышению пенсионного возраста.

В пресс-службе федерации профсоюзов Свердловской области сообщили, что акции будут продолжаться до первого чтения законопроекта в Госдуме, то есть, до 19 июня. Рабочие подписывают резолюции с требованием отложить реформу до принятия пакета социальных законов, защищающих граждан. Обращения профсоюзов рассылаются свердловским властям, депутатам Госдумы, правительству РФ и президенту страны Владимиру Путину. Но пока они не дали результатов – профильные комитеты Заксобрания один за другим одобряют скандальный законопроект.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.18

Самолет Патриарха приземлился в Кольцово: его встречают с караваем и красной дорожкой (ФОТО). / На Урале смягчили приговор члену банды, которая присвоила 15 миллионов на кредитах. / В Екатеринбурге впервые в России провели операцию по лечению гидроцефалии у плода. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»