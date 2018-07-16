Комитет заксо по жилищной политике одобрил повышение пенсионного возраста

Сегодня утром проект федерального закона о повышении пенсионного возраста рассмотрел седьмой по счёту профильный комитет заксобрания Свердловской области – по жилищной политике и развитию инфраструктуры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на заседании присутствовали четверо из шести членов комитета. Отсутствовали единоросс Олег Исаков и справоросс Геннадий Ушаков.

За проект стандартного решения по одобрению реформы проголосовали три присутствующих депутата, против – один. Процедура была тайной, но ответственность за голосование против взял на себя депутат от ЛДПР Павел Мякишев. Таким образом, «за» голосовали три оставшихся депутата – единороссы Валентин Лаппо, Вячеслав Брозовский и Виктор Якимов.

«Понятно, что законопроект не вызвал ликования у нашего народа, но надо понимать, что ничего не делать уже нельзя. Второй пункт решения – включиться в обсуждение – ключевой. Мой опыт показывает, что законопроект в первом чтении от законопроекта в третьем чтении сильно отличается», – объяснил свою позицию бывший мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов.

Напомним, на пленарное заседание заксо, назначенное на завтра, вопрос о пенсионной реформе пока выносить не планируют, но его рассмотрели уже семь из восьми профильных комитетов (последний – по промышленной политике – соберётся сегодня в 13:00). На всех комитетах голосование было тайным. Проект решения по этому вопросу был одинаковым во всех комитетах и гласил: 1. Одобрить федеральный законопроект в первом чтении; 2. Предложить депутатам собрать и обобщить предложения избирателей ко второму чтению законопроекта в Госдуме (намечено на октябрь).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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