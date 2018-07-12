Свердловский парламент не будет обсуждать пенсионную реформу на пленарном заседании

Вопрос о планируемом повышении пенсионного возраста в России не будет обсуждаться на пленарном заседании свердловского парламента. Депутаты отправят в Москву только те заключения, что были приняты на заседаниях профильных комитетов заксо. Об этом сегодня сообщил председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, отвечая на вопрос коммуниста Александра Ивачева.

В данный момент комитет Погудина обсуждает инициативу федерального правительства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутатам зачитали тот же проект решения, что и на предыдущих комитетах. В документе всего два пункта:

1. Одобрить предложенный правительством РФ законопроект в первом чтении;

2. Обобщить предложения от организаций и трудовых коллективов ко второму чтению законопроекта. Напомним, на этой неделе скандальный законопроект уже одобрили комитет по общественной безопасности (обсуждение закрыли от прессы) и аграрный и молодежный комитеты (депутаты проголосовали, не обсуждая документ). Конфуз произошел и с комитетом по промышленной политике, который должен был собраться на выставке «Иннопром» в неком кабинете № 2348, который так и не смогли найти журналисты.

Свердловские парламентарии должны отправить свое заключение в Госдуму по пенсионной реформе до 17 июля – в этот день и должно состояться открытое пленарное заседание заксо. Стоит отметить, что в других регионах парламенты в обязательном порядке принимали общее заключение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.07.18

Мантуров рассказал, что «Экспо-2025» обойдется России в 200 млрд. / На уральских трассах с начала лета под колесами автомобилей погибли почти 30 животных. / Избирком выставит на выборы гордумы Екатеринбурга 495 КОИБов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»