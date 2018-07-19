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Четверг, 19 июля 2018, 16:55 мск

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Против действующего депутата Григория Вихарева на выборах выступит «сильная женщина»

Фото со страницы Жанны Богдановой в фейсбуке

Сегодня в Екатеринбурге состоялась предвыборная конференция партии «Женский диалог».

Как сообщил РИА «Новый День» председатель горизбиркома Илья Захаров, партия выдвинула список из одного кандидата: по избирательному округу № 8 от «Женского диалога» пойдет бизнес-вумен Жанна Богданова. Из информации в интернете следует, что она занимается оптовой торговлей косметическими и парфюмерными товарами.

Жанна Богданова уже заявила о своих намерениях в соцсетях и выбрала для кампании слоган: «Сильному городу – сильная женщина!». Ее соперниками по одномандатному округу станут действующий депутат – либерал-демократ Григорий Вихарев, единоросс Николай Баталов, коммунист Никита Кутейников и «пенсионерка» Ольга Холоднюк.

Екатеринбург, служба информации

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