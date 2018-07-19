В гордуму Екатеринбурга собралась тринадцатая партия – женская

В предвыборную кампанию в Екатеринбурге включилась тринадцатая по счету и, вероятно, последняя партия.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, на сегодня запланирована конференция по выдвижению кандидатов от партии «Женский диалог». Отметим, это объединение до сих пор не вело активной политической деятельности на территории региона, хотя в 2016 году наряду с другими малыми партиями подписала с «Единой Россией» соглашение о честных выборах (которое парламентская оппозиция бойкотировала).

Напомним, ранее о своем участии в екатеринбургских выборах заявили 12 партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Парнас», «Защитники Отечества», «Российский объединенный трудовой фронт», «Яблоко», «Родная партия», «Коммунисты России», РППС, «Гражданская платформа». Всего на текущий момент выдвинуто 277 кандидатов по партийным спискам и 71 кандидат-одномандатник. Выдвижение закончится завтра в 18:00.

Екатеринбург, служба информации

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