«Родная Партия» выдвинула в городскую думу список из одного человека

Еще одна партия выдвинула свой список кандидатов на выборы депутатов городской думы Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, «Родная Партия» представила список только из одного человека (ранее тем же отметился «Парнас»). Кандидат от «Родной Партии» – выпускник УПИ-УрФУ Эдуард Шестаков 1974 г.р. Он выдвигается по одномандатному округу № 1 (Верх-Исетский район). В Екатеринбурге Шестаков неизвестен. Судя по его странице в соцсети, он поддерживал жителей деревни Курманка в Заречном, которые боролись против склада взрывчатки рядом со своими домами – об этой проблеме неоднократно писал «Новый День».

«Родная Партия» была создана поклонниками писателя Владимира Мегре, автора книг «Звенящие кедры России». «В книгах этой серии, через художественный образ главной героини – сибирячки Анастасии, рассказывается о прекрасном будущем России, культуре и новой философии жизни», – говорится на сайте партии.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.07.18

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