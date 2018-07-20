«У избирателя память короткая»: депутатам-сторонникам пенсионной реформы ничто не угрожает

Депутаты Государственной думы, поддержавшие вчера в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, ничем не рискуют. «У избирателя память короткая» – такое мнение озвучили опрошенные агентством политологи.

«Информационный повод держится два-три дня, потом забывается. Чтобы что-то закрепилось в сознании избирателя надолго, требуются оказать на него влияние. Чтобы сподобить избирателя на какие-то действия – не пойти на выборы или проголосовать против – нужны титанические усилия. Политическая культура в стране до сих пор недоразвитая. У нас нет института репутации политиков. Если бы он был, то депутаты вели бы себя совсем по-другому», – сообщил «Новому Дню» политолог Александр Пирогов.

Впрочем, по его мнению, ситуация уже сказывается на рейтинге партии «Единая Россия» в целом, и если кандидаты от оппозиционных партий в ближайшей кампании эффективно используют ее, ЕР, безусловно, потеряет часть голосов.

Но для выборов в Госдуму 2021 года это голосование не будет иметь никакого значения, – считает политолог Алексей Швайгерт. «Выборы в Госдуму – это история аппаратных раскладов и договоренностей, и победитель фактически определяется до выборов, так как реальной конкуренции в избирательной кампании не происходит. Поэтому мне кажется, что позициям депутатов ЕР голосование за пенсионную реформу никак не повредит, в нынешних реалиях организации выборов», – уверен он.

Напомним, вчера за «пенсионный» законопроект проголосовали 10 свердловскитх депутатов: Андрей Альшевских, Алексей Балыбердин, Сергей Бидонько, Андрей Ветлужских, Максим Иванов, Лев Ковпак, Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев, Александр Петров, Сергей Чепиков. Против – четверо: Дмитрий Ионин, Николай Езерский, Игорь Торощин, Данил Шилков.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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