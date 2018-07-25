Директор УАТ о пожарах в Греции: реальной угрозы для туристов я не вижу

Крупные пожары в Греции, жертвами которых стали несколько десятков человек, находятся в отдалении от курортов, где отдыхают уральские туристы. Но стихийные бедствия все-таки напугали путешественников – в Уральскую ассоциацию туризма поступают единичные запросы на отказы от туров.

Напомним, масштабные природные пожары бушуют в юго-восточной части Греции. Жертвами стихии стали более 70 человек, в том числе и туристы. В Аттике объявлено чрезвычайное положение. По предварительным данным МИД РФ, среди погибших и пострадавших нет россиян.

Как сообщил РИА «Новый День» исполнительный директор УАТ Михаил Мальцев, основные чартерные программы из Екатеринбурга выполняются в другой регион Греции – Салоники, полуостров Халкидики, а также побережье Катерини Паралия.

«Пожары находятся в десяти часах езды от основных курортов. Аттика совершенно другая территория, и какой-либо реальной угрозы для туристов я не вижу. Но традиционно любая негативная новость влияет на динамику продаж туров. Это вдвойне обидно, потому что Греция – хорошее направление. В этом году интерес к нему ниже, чем в предыдущем, а сейчас ситуация усугубляется сообщениями о пожарах. Пока мы фиксируем единичные запросы о возможных отказах. У нас нет данных, по каким причинам. Формально поводом для отказа может быть объявление чрезвычайного положения, но в северной Греции и островной части страны его нет. Там сейчас просто сухая и жаркая погода, возможно, кому-то не нравятся эти условия», – рассказал собеседник агентства.

Михаил Мальцев также отметил, что намерен обсудить все накопившиеся вопросы с главой Национальной туристической организации Греции, который завтра приедет в Екатеринбург.

Туроператоров волнует не только ситуация с пожарами, но и политическая напряженность между двумя странами – две недели назад стало известно о высылке из Афин двух российских дипломатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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