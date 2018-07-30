При пожарах в Греции погибли более 90 человек, поиски пропавших продолжаются

Разрушительные лесные пожары в Греции унесли жизни 91 человека. Десятки тел остаются неопознанными. Предварительно, причиной распространения огня могли стать поджоги.

По данным Национального центра здравоохранения, в больницах скончались четыре человека, таким образом, число погибших выросло до 91. 59 тел уже идентифицировали, 28 остаются неопознанными, передает агентство AP.

Тем временем, пожарные службы продолжают поиск пропавших, таких 25 человек. Не исключено, что пропавшие без вести могут также быть среди неидентифицированных погибших.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Греции отметили, что в отделениях интенсивной терапии в медучреждениях находятся в общей сложности 44 человека. Ранее сообщалось о 190 пострадавших.

Следователи продолжают прорабатывать версию о том, что причиной пожаров могли стать поджоги. Так склоне горы Пенделикон было обнаружено то, что значительно ускорило расследование этого дела. Пока детали следствия не разглашаются.

Также продолжается разбор завалов. Некоторые населенные пункты выгорели полностью и не подлежат восстановлению. Уточняется, что более 2000 домов в Аттике были повреждены в результате пожара, а примерно четверть придется снести.

Как сообщал «Новый День», огонь распространился в Греции 23 июля и бушевал несколько дней. Пожар дошел до пригородов Афин, люди были вынуждены покинуть свои дома и спасаться в ближайших водоемах. Греческие власти запросили помощи в борьбе со стихией у Евросоюза. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур по погибшим.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 29.07.18

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