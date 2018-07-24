В Греции растет число жертв лесных пожаров: Афины просят помощи у ЕС

Масштабные природные пожары в Греции уже стали причиной гибели 60 человек. Несколько десятков жителей пострадали, есть и пропавшие без вести. К тушению огня власти привлекли военных, а также обратились за помощью к Евросоюзу. Тем временем, туроператоры сообщили, что путешественники из России находятся в отдалении от мест, где бушует пламя.

Большую площадь пожар охватил около Каламоса, в Кинете и Неос Вутзас. Местных жителей эвакуируют вертолетами. Однако спасатели не везде успевают вовремя, передает Reuters. «Число погибших растет. Оно уже превысило 60 человек», – заявил мэр портового города Рафина Эвангелос Бурнус. Ранее сообщалось о 50 жертвах стихии.

Греческие власти объявили национальный траур. В некоторых районах страны введено чрезвычайное положение. Отмечается, что одновременно на территории Восточной Аттики возникло 15 очагов возгорания. В правительстве не исключают, что пожары были вызваны поджогами. Прокурор Верховного суда Греции поручил провести расследование и выяснить причины масштабного возгорания.

Афины обратились за помощью к ЕС. Еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному регулированию Кристос Стилианидес написал в своем микроблоге, что Кипр и Испания уже направили в Грецию технику и людей на борьбу с огнем.

Россия также предложила свою помощь в борьбе с последствиями стихийного бедствия, об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в сообщении.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) заявили, что российские туристы, отдыхающие в Греции, в пожарах не пострадали. «Область разгоревшихся пожаров не имеет никакого отношения к Афинам, к центру города и местам, которые посещают туристы, – отметили в АТОР, ссылаясь на данные представительства Греческой Национальной туристической организации (ГНТО) в России. – Транспорт функционирует без изменений. Экскурсии в Афинах проводятся по плану. Важные национальные дорожные артерии по направлению в Пелопоннес и Центральную Грецию также не испытывают никаких проблем».

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

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