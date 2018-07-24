Природные пожары в Греции стали причиной гибели 50 человек

В Греции несколько дней подряд из-за сильной жары и ветра бушуют лесные пожары. Жертвами стихии стали уже 50 человек. Люди ищут спасения на море, но часто оказываются в огненной ловушке.

Пожар распространился в пригороде Афин, а также к востоку от греческой столицы, сообщает местный общественный телеканал EPT. Ранее говорилось о 24 погибших, теперь их число выросло до 50. Еще 156 жителей получили различные ранения, среди них 16 детей.

26 трупов обнаружили около города Рафина. Отмечается, что тела были всего в 15 метрах от моря. По всей видимости, люди хотели спастись в воде, но огонь окружил их со всех сторон.

Огромный ущерб нанесен жилому фонду. Накануне сгорели порядка 100 домов, по последним данным, от пламени пострадали около 500 строений, выгорели более 200 автомобилей. Огонь буквально пожирает оставленные владельцами машины.

Фото: www.ert.gr

Чрезвычайное положение объявили администрации районов на западе и востоке Аттики – юго-восточной области Центральной Греции, где и расположены Афины. Греческий премьер Алексис Ципрас заявил, что пожары приняли неконтролируемый характер.

О помощи в борьбе с бедствием объявили власти Испании. Так испанское министерство сельского хозяйства, рыболовства, пищевой промышленности собирается отправить Афинам два самолета-амфибии.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 24.07.18

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