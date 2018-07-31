РЭК получила новые полномочия в связи с «мусорной реформой»

В Свердловской области уточнили полномочия РЭК в связи с переходом на новую систему сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. С сегодняшнего дня РЭК Свердловской области будет выполнять некоторые новые функции, например, изменять способ платы за коммунальную услугу по обращению с ТБО, а также публиковать данные о потребителях, имеющих право на льготные тарифы по этой услуге (кроме физлиц).

Напомним, ранее «мусорную реформу» в Свердловской области отложили: платить по-новому за хранение, вывоз, сортировку, переработку и утилизацию твердых коммунальных отходов жители Екатеринбурга и прилегающих территорий будут не с 1 июля, как заявлялось, а с 1 ноября. К тому времени должна быть введена новая система расчетов для граждан, когда из перечня жилищных услуг тариф за вывоз мусора уйдет в коммунальные услуги.

Пока выбраны три регоператора: в Северной территориальной зоне с центром в Нижнем Тагиле им станет тюменская компания «Рифей», которую считают близкой к структурам тюменских энергетиков-олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова (они же претендуют на «мусорные» миллиарды в ХМАО и ЯНАО). В Западной зоне с центром в Первоуральске победителем конкурса стала первоуральская компания «ТБО «Экосервис». В Восточной зоне, напомним, статус регионального оператора присвоен МУПу «Спецавтобаза», которым руководит бывший депутат заксобрания Нафик Фамиев.

Екатеринбург, служба информации

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