Кого – в камеру с клопами, кого – на кладбище, и кто прав: итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

На прошедшей неделе свердловчане оперировали скорее словами, чем делами. Поссорились из-за пенсионеров два видных оппозиционных политика, а третий пожелал сажать «в камеру с клопами» кандидатов в городскую думу. Это и многое другое – в обзоре РИА «Новый День».

Тема недели

Региональные политики подхватили за федеральными тему повышения пенсионного возраста. В Екатеринбурге вспыхнул конфликт между персеком обкома КПРФ Александром Ивачевым и депутатом Госдумы от СР Дмитрием Иониным. Коммунист Ивачев заявил, что его партия станет единственной, кто проведет референдум против повышения пенсионного возраста. Ионин обвинил его и КПРФ в целом в сливе протеста.

Заявление недели

Предвыборная кампания в Екатеринбурге набирает обороты. Горожане негодуют из-за обилия предвыборных листовок на фасадах домов, дверях подъездов и на припаркованных во дворах автомобилях. Действующий депутат заксо Вячеслав Вегнер даже предложил сажать кандидатов, не следящих за своими расклейщиками, «в камеру на ночь с клопами». «Говорил с расклейщиком, молодой парень. Пацану в штабе сказали клеить везде. Вот он и клеит. Изначально виновен тот, кто выдаёт задание, платит и контролирует», – написал он.

Фото недели

На прошлой неделе было объявлено о проведении 21 августа больших парламентских слушаний по проекту пенсионной реформы. Многие россияне выступают против нее, и аргумент у них простой – до «новой» пенсии доживут слишком немногие, если уж до текущей планки добираются не все. Корреспонденты РИА «Новый День» побывали на ближайшем кладбище, чтобы посмотреть реальную продолжительность жизни свердловчан.

Видео

Как рождаются свалки

В Свердловской области на несколько месяцев перенесли «мусорную» реформу, которая, по задумке властей, должна в том числе избавить регион от стихийных свалок, когда нагруженные твердыми коммунальными отходами машины скидывают мусор в ближайших лесках. Но, как показывает практика, стихийные свалки, в основном, устраивают простые граждане. Об этом «Новому Дню» рассказали экоактивисты, которые установили на свалках в Березовском фотоловушки ‒ оборудование, реагирующее на движение и фиксирующее нарушителей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.08.18

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