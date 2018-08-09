КПРФ и СР уже поссорились из-за «пенсионного» референдума

В Екатеринбурге лидеры двух оппозиционных политических партий уже обвинили друг друга в неправильном подходе к организации референдума по недопущению повышения пенсионного возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на странице в фейсбуке повздорили депутат свердловского заксо от КПРФ Александр Ивачев и депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин. Оба политика являются первыми номерами в предвыборных списках своих партий на выборах депутатов в городскую думу Екатеринбурга.

Сначала Ивачев объявил, что именно КПРФ станет первой и единственной партией, которая зарегистрирует региональную инициативную группу по проведению референдума, так как они уже уведомили облизбирком о проведении организационного собрания. «По закону такая группа может быть в регионе только одна», – написал он и добавил, что Дмитрий Ионин и «Справедливая Россия» озаботились этим вопросом слишком поздно.

Эсер Дмитрий Ионин в ответ обвинил КПРФ и лично Ивачева в том, что они из-за стремления к собственному пиару не хотят признавать свои ошибки, и указал на разногласия в формулировках вопроса для референдума, предложенных обеими партиями. Напомним, КПРФ предлагает «оставить без изменения пенсионный возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», а эсеры – просто «оставить пенсионный возраст без изменения». По мнению эсера, в формулировке КПРФ не учтены интересы категорий граждан, которые выходят на пенсию раньше – шахтеры, жители Крайнего Севера и т.д. Ивачев на это указал, что КПРФ начала обсуждать формулировку вопроса еще месяц назад и поинтересовался, где его оппонент был раньше.

В результате спора обе стороны остались при своем мнении.

Екатеринбург, служба информации

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