Готовить референдум против пенсионной реформы на Урале будут сразу две партии

После сегодняшнего заседания ЦИК, на котором были одобрены формулировки вопроса для референдума против пенсионной реформы, представители сразу двух партий – КПРФ и СР – заявили о планах по созданию региональных инициативных подгрупп для сбора подписей за референдум.

Как сообщил в соцсети персек обкома КПРФ Александр Ивачев, в следующий понедельник, 13 августа, коммунисты проведут учредительное собрание на площадке обкома, где планируется собрать не менее 100 человек. «Уведомление об этом ещё позавчера было подано в облизбирком», – добавил он. Напомним, сегодня утром ЦИК одобрил формулировку алтайского отделения КПРФ: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?» Сегодня же ЦИК одобрил формулировку другого заявителя, эсера Ильи Свиридова: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». Депутат Госдумы от Свердловской области, эсер Дмитрий Ионин уже заявил в соцсети, что займется созданием инициативной группы по сбору подписей для вынесения вопроса на общероссийский референдум на территории Свердловской области. «Да, собрать 2 миллиона подписей для проведения референдума – непростая задача. Но можно просто выражать недовольство повышением пенсионного возраста, а можно бороться с ним всеми доступными инструментами. Мы выбираем второй путь. Чиновники – засуньте пенсионную реформу себе в стол!» – написал Ионин.

Будут ли две партии объединять усилия, или действовать независимо друг от друга – пока неизвестно. Но этого вопроса в ходе сегодняшнего заседания Центризбиркома уже коснулась его председатель Элла Памфилова: «Я всех поздравляю инициаторов. Истинная настоящая конкуренция. У вас есть право и возможности обратить в свою веру большинство регионов страны и выйти на референдум. Всем желаю успехов. Кто-то с кем-то может объединяться – это ваше право», – сказала она.

Екатеринбург, служба информации

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