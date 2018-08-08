Борьба за «пенсионный» референдум: возможные варианты

Сегодня Центризбирком РФ признал соответствующими законодательству три формулировки вопроса, предлагаемого на референдум против повышения пенсионного возраста. Теперь, по словам главы ЦИК Эллы Памфловой, инициативные группы «ждет настоящая конкуренция», в рамках которой они должны «обратить в свою веру большинство регионов страны».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым был утвержден вопрос от «группы Свиридова»: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?»

Представить инициативный группы, кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов пояснил, что вопрос касается только «пенсий по старости». Кроме этого, он подчеркнул, что его группа якобы «не имеет никакой партийной или идеологической окраски».

«Это было принципиальное требование или решение со стороны граждан, поскольку однозначное неприятие этой реформы имеет гораздо большее количество противников, чем сторонников какой-либо из партии. Я очень надеюсь, что Центральная избирательная комиссия Российской Федерации впервые за 25 лет одобрит проведение референдума, общенационального, общероссийского референдума по такому важному вопросу», – заявил Свиридов.

Однако обсуждая вопрос, представители ЦИКа обратили внимание, что учитывая тот факт, что Свиридов является кандидатом на пост мэра Москвы, «неполитичность и непартийность» группы является «условной».

Второй, который прошел согласование ЦИК, был представлен от «группы Семеновой-Широбоковой»: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»

Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова, выступая на заседании, пояснила, что ее организация ранее выступала за понижение пенсионного возраста для многодетных родителей, а инициатива правительства РФ о повышении возраста была встречена крайне негативно.

«Для нас это стало неприятным сюрпризом. В наш Союз входят боле 40 организаций из 46 регионов. Было принято решение общим собранием, что необходимо вынеси вопрос о повышении пенсионного возраста», – сказала она.

Третий утвержденный ЦИКом вопрос, в отличие от предыдущих, шел под «лейблом» КПРФ – от регионального отделения компартии в Алтайском крае. Он был принят в следующей редакции: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?»

Секретарь ЦИК Майя Гришина, комментируя эту формулировку, подчеркнула, что это наиболее развернутый и понятный гражданам вопрос, в то время как первые – «требуют разъяснительной работы». «Если мы его формировали с КПРФ, естественно, он нам нравится», – отметила со своей стороны Памфилова.

Представители алтайской ячейки КПРФ пояснили, что партия не пытается решить свои «политические интересы» с помощью референдума. «Я представляю коммунистическую партию, но мы выступаем не с точки зрения политических интересов. Референдум затрагивает интересы жителей страны, о чем говорят многотысячные митинги. Мы предлагаем сохранить то состояние по пенсиям, которое есть на сегодня», – сказала первый секретарь краевого комитета КПРФ Мария Прусакова.

Она также подчеркнула, что в Алтайском крае КПРФ не выдвинула кандидата на пост главы региона, поэтому, как минимум, местная ячейка компартии не может получить политические «очки».

Памфилова со своей стороны заметила, что представители партий по закону имеют право инициировать референдум. «Каждый имеет право в предвыборной кампании использовать допустимые вещи и акции. Они поступили оперативно и с умом», – сказала она.

В заключении Памфилова заявила, что сейчас для инициативных групп «начинается самое интересное». «Я всех поздравляю инициаторов. Истинная настоящая конкуренция. У вас есть право и возможности обратить в свою веру большинство регионов страны и выйти на референдум. Всем желаю успехов. Кто-то с кем-то может объединяться – это ваше право», – сказала она.

Напомним, согласно процедуре, теперь каждой из групп необходимо создать аналогичные инициативные подгруппы еще не менее чем в 42 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Одна из трех групп, которая первой завершит этот процесс, получит возможность провести референдум.

Вместе с тем не исключен и еще один сценарий развития событий, когда референдум будет «забракован» властями на том или ином этапе. По оценкам юристов, сейчас обстановка в стране такова, что «без однозначно выраженной политической воли всероссийские референдумы невозможны», так как для согласования и организации референдума необходимо пройти более десятка процедур, «для которых даны весьма небольшие сроки и достаточно жесткие условия».

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года, первое чтение в Государственной думе РФ законопроект уже прошел, второе намечено на 24 сентября.

Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В Росси прошли массовые протесты. По данным опросов, почти 90% граждан выступают против пенсионной реформы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.08.18

Привет из прошлого: в Подмосковье найден уникальный клад времен Ивана Грозного. / Нефтяники попросят у Путина уступки по акцизам на 3 трлн рублей. / В Госдуме предложили штрафовать на полмиллиона за торговлю нитратными продуктами. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»