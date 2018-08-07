На екатеринбургских выборах появились первые жалобы на кандидатов: «В камеру их с клопами»

В избирком Екатеринбурга поступили первые жалобы на нарушения при ведении предвыборной агитации. Еще больше недовольных кандидатами в соцсетях.

Как рассказал РИА «Новый День» председатель избиркома Илья Захаров, пока заявлений в избиркоме немного – например, одна жалоба на размещение агитации в неположенных местах и одна на попытку подкупа избирателей продовольственным кооперативом. По этим фактам проводится проверка.

Между тем в соцсетях гневных постов гораздо больше: горожане негодуют из-за обилия предвыборных листовок на фасадах домов, дверях подъездов и даже на припаркованных во дворах автомобилях. Действующий депутат заксо Вячеслав Вегнер даже предложил сажать кандидатов, не следящих за своими расклейщиками, «в камеру на ночь с клопами». «Говорил с расклейщиком, молодой парень. Пацану в штабе сказали клеить везде. Вот он и клеит. Изначально виновен тот, кто выдаёт задание, платит и контролирует», – написал он. В ответ депутат Госдумы Дмитрий Ионин, который возглавляет на этих выборах список «Справедливой России», отметил, что по факту невозможно доказать, кто именно и что где клеил. «Тупо наказывать тех, что указан в листовке? Поле для подстав. А лепить и дальше будут», – считает он.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.08.18

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