Могилстат: из 56 мужчин до новой пенсии доживут 13 (ФОТО)

На прошлой неделе было объявлено о проведении 21 августа больших парламентских слушаний по проекту пенсионной реформы. Многие россияне выступают против нее, и аргумент у них простой: – до «новой» пенсии доживут слишком немногие, если уж до текущей планки добираются не все.

Власти оппонируют: средняя продолжительность жизни в России по итогам 2015 года достигла исторического максимума и составила 71,4 года. Такие данные ранее обнародовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Для мужчин – 65,9, для женщин – 76,7.

К обсуждению в Госдуме собираются привлечь специалистов, которые выступят с аргументами за и против реформы. Народным экспертам тоже есть что сказать. Блогер Burkina Faso в своем ЖЖ утверждает, что власти скрывают реальную продолжительность жизни. В качестве альтернативы он предлагает свой эксперимент, посетив кладбище в родной деревне и сфотографировав свежие могильные кресты с датами рождения и смерти.

«Было похоронено 14 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет средним возрастом 57,6 лет и 9 женщин средним возрастом 59,5 лет. Таким образом видно, что средний мужчина моей деревни не доживает до пенсии. Женщины же живут совсем чуть-чуть, ‒ пишет блогер. – В доказательство этой мысли каждый из вас может не полениться и посетить ближайшее кладбище своего населенного пункта с целью подсчета среднего возраста всех умерших в последние несколько лет».

Корреспонденты «Нового Дня» повторили опыт блогера, отправившись на кладбище в Горном Щите. Для чистоты эксперимента рассматривались только могилы людей, умерших за последние десять лет. Таких на погосте нашлось 83 – 56 мужчин и 27 женщин. Средняя продолжительность жизни обитателей Горного Щита оказалась очень низкой ‒ всего 51 год у мужчин и 52 года у женщин.

Причем до нынешней пенсии дожили только 20 мужчин и 13 женщин, а если считать по-новому – то пенсию получали бы только 13 мужчин и 8 женщин. Конечно, эту скорбную выборку никак нельзя назвать репрезентативной, но показательной и страшной – точно.

Напомним, власти хотят повысить возраст выхода на пенсию для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин – с 60 до 65.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 07.08.18

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