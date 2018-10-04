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Четверг, 4 октября 2018, 10:42 мск

Новости Политика

Подписанный Путиным закон о повышении пенсионного возраста опубликован

Резонансный закон о повышении пенсионного возраста официально опубликован на портале правовой информации. Накануне вечером пресс-служба Кремля сообщила, что одобренный в среду Советом Федерации пакет законов о пенсионной реформе подписал президент РФ Владимир Путин.

Документы вступят в силу 1 января 2019 года, ряд статей основного пенсионного закона – 1 января 2025 года.

Согласно новому законодательству, возраст выхода на пенсию для мужчин будет постепенно повышен до 65 лет, для женщин – до 63. Кроме того, в Уголовный кодекс введена статья, предусматривающая ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу и увольнение предпенсионеров. Законы также увеличивают до 11 тысяч рублей пособие по безработице для таких граждан. Согласно другим поправкам, конфискованные у коррупционеров средства направляются в Пенсионный фонд. Кроме того, новые нормы дают право работникам предпенсионного возраста и работникам-пенсионерам брать два дня в год на прохождение диспансеризации, а остальным – один день раз в три года.

Как сообщал «Новый День», накануне члены Совфеда большинством голосов представителей «Единой России» утвердили скандальный законопроект о повышении пенсионного возраста. Непопулярная реформа была одобрена 149 голосами, трое воздержались и только пятеро были против.

Законопроект о пенсионной реформе был внесен правительством в Госдуму 16 июня, в конце июля документ был принят в первом чтении. Активно продвигаемая властями реформа спровоцировала волну митингов протеста по всей России. На фоне протестных акций и заметного снижения рейтинга главы государства 29 августа Владимир Путин заявил, что поддерживает реформу, но признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом. Все 9 поправок, внесенных президентом, были единодушно поддержаны Госдумой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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