В России впервые проверяют предприятие из-за попытки уволить пожилую работницу

В Кемеровской области трудовая инспекция впервые в России начала проверку предприятия, директор которой попросил уволиться женщину за год до ее выхода на пенсию.

Жительница Новокузнецка должна была в следующем году выйти на пенсию, однако, по ее словам, за 10 месяцев до этого работодатель настойчиво попросил ей написать заявление об увольнении по собственному желанию. Женщина подала жалобу в трудовую инспенкцию.

В настоящее время инспекторы выясняют, по какой причине компания решила расстаться с женщиной, была ли это письменное распоряжение или устная просьба, передает «Интерфакс», ссылаясь на областную трудовую инспекцию.

Проверка, которая продлится один месяц, должна подтвердить или опровергнуть заявление работницы предпенсионного возраста. Если информация подтвердится, работодателю будет грозить наказание.

Как сообщал «Новый День», 3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за необоснованное увольнение или отказ принять на работу предпенсионеров. Данный закон был принят по инициативе главы государства в связи с повышением пенсионного возраста в стране. Теперь за незаконное увольнение пожилых сотрудников работодателям грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, или штраф в размере зарплаты за 18 месяцев.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 08.10.18

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