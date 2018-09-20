Депутатский мандат Армена Карапетяна достался уроженцу Тюмени

Избирательная комиссия Свердловской области наконец приняла решение относительно передачи вакантного мандата депутата заксобрания.

Как сообщили РИА «Новый День» в ИКСО, место Армена Карапетяна займет 34-летний Александр Юланов, который в 2016 году баллотировался в заксо по списку «Справедливой России» в составе Ревдинской территориальной группы. Юланов родился в Тюмени, закончил ТюмГУ по специальности «Документоведение», работает в ГКУ СО «Центр документации общественных организаций Свердловской области».

Напомним, Армена Карапетяна 22 мая лишили мандата со второй попытки по требованию прокуратуры коллеги по заксо. При этом девять его коллег, у которых тоже нашлись недочеты в декларациях о доходах, были пощажены – в суде прокурор отказался от своих требований. Карапетян пытался оспорить решение о своей отставке в Верх-Исетском райсуде, но безуспешно. Тогда Армен Эминович сразу же заявил о намерении обжаловать это решение в Свердловском областном суде. Партия его поддержала. Но и эта попытка не удалась.

Екатеринбург, Тюмень, Служба информации

Екатеринбург, Тюмень. Другие новости 20.09.18

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