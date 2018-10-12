Назначен новый помощник полпреда президента в УрФО

В аппарате полпреда президента в УрФО произошли кадровые изменения. Новым помощником Николая Цуканова назначена Анна Ленская. Соответствующее распоряжение подписал руководитель администрации президента Антон Вайно.

Анна Ленская родилась в Свердловске. Закончила инженерно-экономический факультет УПИ, работала в территориальном агентстве Федерального управления по делам о несостоятельности по Свердловской области. С 2004 года трудится в аппарате уральского полпредства. До назначения помощником Цуканова занимала должность главы департамента по вопросам экономической и социальной политики.

Напомним, кадровые перестановки в аппарате полпредства начались после ухода Игоря Холманских. Ранее заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов был переназначен на ту же должность. Один из бывших помощников полпреда Андрей Березовский покинул госслужбу и стал заместителем главного врача по профилактике в «Урале без наркотиков». Его должность в полпредстве занял Александр Воробьев. Еще один помощник полпреда Сергей Морев был назначен главным федеральным инспектором Челябинской области. Освободившуюся вакансию заняла Анна Ленская.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.10.18

Жильцы «элитного» ЖК «Ньютон-парк» устали от разноцветной воды: теперь с УК «Принцип-сервис» будет разбираться Госстройнадзор (ФОТО). / Уральский депутат предлагает сажать на 10 лет за выдачу липовых справок мигрантам. / В Первоуральске волонтеры высадили дубы, выращенные из желудей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»