В массовом заболевании школьников в Екатеринбурге виноват персонал

Свердловские санврачи установили причину вспышки острой кишечной инфекции среди учеников екатеринбургской школы № 83.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, несколько сотрудников пищеблока оказались носителями норовируса (сотрудники ЕМУП «Столовая № 41»). Они отстранены от работы. Проводится дезинфекция столовой, кухни других помещений школы.

До конца этой недели по приказу директора школы все дети переведены на домашнее обучение, задания для них размещены в специальном разделе на официальном сайте учебного заведения.

Напомним, о вспышке заболевания стало известно в конце прошлой недели – четверо учеников пожаловались на плохое самочувствие после обеда. У них был подтвержден диагноз «острая кишечная инфекция». Как уже сообщал «Новый День», подобные инциденты в Екатеринбурге встречаются каждый год, иногда – не по разу. Например, в апреле этого года в школе-интернате №11 отравились 16 детей, у некоторых из них обнаружен норовирус второго типа.

В феврале заболели девять учеников первого, второго и четвертого классов школы № 140. В декабре 2016 года на неделю закрывали в связи с заражением учащихся кишечной инфекцией лицей №180.

И уже в сентябре этого года учащиеся сразу нескольких школ города слегли с диагнозом «серозный менингит», в них было закрыто несколько классов, а гимназия № 5 была закрыта на карантин полностью.

Екатеринбург, служба информации

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