Марш националистов и спойлер от волонтеров – как Екатеринбург отметит День народного единства

День народного единства в Екатеринбурге перестал быть праздником с политической окраской. В этом году в уральской столице будет всего два шествия – православные в центре города и националисты на Уралмаше. Главным посылом для «единения» горожан власть выбрала силовые виды спорта и национальные культуры малых народов.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном министерстве общественной безопасности, на 4 ноября поступило 8 заявок на проведение публичных мероприятий – все они были согласованы.

Официальный митинг ко Дню народного единства состоится, как и прежде, в 12.00 на площади Труда. Но на этот раз не будет никаких партийных шествий по набережной Исети. Организатором мероприятия выступает Свердловская общественная палата, где рассказали, что акция посвящена исключительно празднику и каких-то конкретных тем на ней заявлено не будет. Всего на митинге ожидается около 3 тысяч человек. По данным агентства, приглашения общественников приняли «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия».

После этого в Историческом сквере состоится флеш-моб в поддержку проекта «Великие имена России», в рамках которого аэропорту Кольцово в декабре будет присвоено имя известного деятеля. В 13.00 более 300 студентов и волонтеров с табличками цветов российского триколора составят три фамилии кандидатов, вошедших в лонг-лист конкурса. Как сообщили в ДИП, это будут писатель Павел Бажов, маршал Георгий Жуков и изобретатель Александр Попов. Стоит отметить, что тройка лидеров-претендентов для донаименования Кольцово будет озвучена только 12 ноября, так что студенческий флеш-моб можно рассматривать как спойлер.

Ориентировочно в 11.15 в центре Екатеринбурга начнется традиционный крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери, который возглавит митрополит Кирилл. Шествие православных начнется от Свято-Троицкого собора и закончится у Храма-на-Крови. По пути участники сделают две остановки для молебна – у храма «Большой Златоуст» и часовни святой великомученицы Екатерины на площади Труда. По словам представителей церкви, в прошлом году крестный ход собрал 60 тысяч человек, так как к верующим присоединились участники праздничного митинга на площади Труда. В Екатеринбургской Епархии надеются, что молитвенное шествие в этом году будет столь же многочисленным.

Единственной акцией с ярко-выраженным политическим подтекстом станет «Русский марш» на Уралмаше. Националисты прошагают по старому маршруту: по улице Победы от перекрестка с Бакинских комиссаров, далее по проспекту Космонавтов до кинотеатра «Заря». Шествие начнется в 13.00, на конечной точке запланирован небольшой митинг. Предполагается, что в этом году «Русский марш» пройдет под лозунгами «За национальное и социальное государство, за хлеб и свободу для нашего народа!». Аналогичная акция пройдет в Москве, причем устроители не сразу смогли получить разрешение властей на ее проведение, тогда как в Екатеринбурге с согласованием шествия националистов проблем не возникло.

Помимо этого, 4 ноября в Екатеринбурге пройдут массовые спортивные и культурные мероприятия. В ДИВСе состоится окружной фестиваль боевых искусств с насыщенной развлекательной программой. Правда, у организаторов вышел небольшой казус с приглашением столичных звезд на праздник – вопреки заявлению областного министра культуры, на фестиваль не приедут актеры Михаил Галустян, Александр Ревва и Михаил Пореченков.

В областном дворце народного творчества с 14.00 развернется фестиваль национальных культур. В его программу включены мастер-классы по традиционным уральским ремеслам, фестиваль национальной кухни народов Среднего Урала, выступление фольклорных коллективов, дефиле традиционных народных костюмов, этнокультурная экспозиция «Народы Урала». Одним из почетных гостей на фестивале станет сын киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова –Аскар Айтматов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.18

В Екатеринбурге отпраздновали 90-летие областной психбольницы и спели знаменитый гимн (ВИДЕО). / «Росгосцирк снимает директоров по одной схеме». Скандал с отставкой Марчевского набирает обороты (ФОТО, ВИДЕО). / Под Екатеринбургом военные шести стран разгоняли протестующих и освобождали заложников из школы (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»