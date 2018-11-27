Депутаты Госдумы о ликвидации всех ГУПов и МУПов: «В каждом городе есть МУП – черная дыра»

Депутаты Госдумы готовятся рассмотреть законопроект, призывающий к 2021 году ликвидировать практически все унитарные предприятия (государственные и муниципальные).

Автор документа, Федеральная антимонопольная служба, считает, что участие унитарных предприятий в хозяйственной деятельности оказывает негативное влияние на конкуренцию и приводит к монополии.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат от Свердловской области Максим Иванов, реакция специалистов на это предложение неоднозначная, поэтому он обратился к знакомым главам муниципалитетов с просьбой дать свою оценку данной инициативе. При этом сам он считает, что предложение скорее здравое, чем нет. «По подсчетам ряда экспертов, эффективность деятельности унитарных предприятий в сфере ЖКХ в пять раз ниже, чем у предприятий другой формы организации. Отчасти это происходит из-за коррупционной составляющей. В России есть населенные пункты, где за коммуналку в принципе никто не берется, кроме МУПов. За ними стоит государство, но с другой стороны – у некоторых из них нет ни имущественного комплекса, никакой ответственности», – считает парламентарий. В качестве примера он привел жилищно-коммунальный МУП города Камышлова: «Это настоящая черная дыра. Сколько не вкладывают деньги, все уходит непонятно куда, и все равно они не справляются».

Похожее мнение высказал коллега Иванова по Госдуме Дмитрий Ионин. «Какие-то изменения нужны. Практически в каждом городке есть свой коммунальный МУП – «черная дыра», которое по 10 раз объявляют банкротом, деньги списываются, а потом его регистрируют заново, и так по кругу. Совсем уйти от муниципальной собственности, скорее всего, не получится, но нужно переходить к другой форме организации юридических лиц, чтобы руководители понимали свою ответственность».

Мнение депутатов подтверждается и последними новостями. Например, в Белоярском районе недавно было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя МУПа, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, подозреваемый подписал акты выполненных работ, зная, что фактически они не исполнены.

Еще один пример, который на слуху в Екатеринбурге – МУП «Золушка», который занимается организацией школьного питания. Следователи подозревают, что предприятие в разы завышало цены на продукты. На прошлой неделе в офисе «Золушки» прошли обыски, изъяты финансовые документы, летом было возбуждено уголовное дело.

У самой Свердловской области по состоянию на сентябрь 2018 года есть в наличии 12 областных ГУПов, осуществляющих деятельность в разных отраслях, и с ними также связано немало интересного. Например, ГУП СО «Монетный щебеночный завод» владеет Березовской типографией, которая недавно отметилась в предвыборном скандале. В августе там напечатали огромный тираж бесплатной газеты с признаками агитации в пользу кандидатов в гордуму от «Единой России», однако его изготовление не было оплачено из избирательного фонда. Другой ГУП, Распорядительная дирекция МУГИСО, занимается главным образом тем, что выставляет на продажу принадлежащие области объекты недвижимости, которые пришли в упадок и никаких доходов не приносят, а наоборот – требуют затрат на содержание. При этом экономический эффект от работы дирекции невелик. Два года назад даже рассматривалась возможность реорганизовать ее из ГУПа в ГКУ, так как в этом случае учреждение невозможно будет ликвидировать по причине банкротства, но пока все осталось как есть.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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