«Остаемся зимовать». Жителей заброшенного поселка под Екатеринбургом так и не расселили (ФОТО, ВИДЕО)

В заброшенном поселке Мурзинском, что в 35 километрах от Екатеринбурга, по-прежнему выживает оставшаяся там семья ‒ Габдуллины единственные, кому чиновники не выделили жилье, когда расселяли поселок. Летом «Новый День» уже писал о них. В Мурзинском раньше добывали торф, а когда разработки прекратились ‒ это произошло в 80-е годы прошлого века, люди стали разъезжаться, закрылось железнодорожное сообщение по узкоколейке, магазины, сельский клуб и школа. К 2003 году в поселке остались три человека ‒ Раиса Габдуллина, ее супруг и один из пятерых детей. Они единственные местные жители, кому не выделили жилье, хотя Раиса Анатольевна подавала документы на расселение еще в 1993-м. Однако документы каким-то образом были утеряны, а дом, в котором по-прежнему ютится семья, был продан коммерсанту по фамилии Назаров. Тот даже пытался выселить стариков, однако в суде удалось доказать, что сделка была незаконной, и людей оставили доживать в рушащемся бараке, находящемся в девяти километрах от цивилизации.

Жители забытого всеми поселка зимуют в жутких условиях

В самом Мурзинском несколько лет нет электроэнергии, так что Габдуллины обзавелись дизель-генератором. За водой приходится ходить к ручью за километр. Как выяснилось, все коммуникации в поселке обрубили незаконно. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин рассказывает, что обращался по этому поводу в прокуратуру Березовского городского округа, и надзорное ведомство подтвердило, что местные чиновники должны были обеспечить водо- и энергоснабжение последним жителям поселка. «По данному факту прокуратурой Березовского в адрес главы городского округа внесено представление», ‒ отмечает парламентарий, впрочем, предписание прокуратуры так и не было выполнено.

Дом Габдуллиных

Дочь Раисы Габдуллиной Ольга, которая живет в другом поселке, в свою очередь, добавляет, что обращалась в управу ‒ и там даже обещали предоставить жилье ее родителям в маневренном фонде, однако этого сделано не было. «Понятно, что за девять километров никто не будет тянуть провода или водокачку восстанавливать, поэтому обещали дать другое жилье. Но потом сказали, что такой практики вообще нет. Мол, в Монетном (ближайший к Мурзинскому поселок) все время дома горят, и погорельцев некуда переселять», ‒ говорит она.

Впрочем, с лета ситуация все же сдвинулась с мертвой точки. На прошлой неделе в Мурзинский наконец-то наведалась комиссия из администрации Березовского ГО, чтобы оценить состояние дома. Чиновники составили акт, жильцы его подписали. С высокой долей вероятности здание признают аварийным и непригодным для жилья, а брошенную семью поставят в очередь на предоставление квартиры в том же Монетном. Правда, и тут не обошлось без накладок. Первоначально предполагалось, что документы Габдуллиным вручат уже сегодня ‒ члены комиссии должны были повторно приехать в Мурзинский, но в последний момент передумали. «Нам вообще говорили, что переселят до нового года, но каждую бумажку оформляют минимум месяц. Сейчас вот говорят, что до конца месяца сделают документы, что дом аварийный», ‒ жалуется Раиса Габдуллина.

Только после этого многострадальные жители брошенного поселка смогут претендовать на другое жилье. Но им придется ждать ‒ когда дойдет их очередь, а это, возможно, не один год. Глава поселковой администрации Монетного, куда входит и Мурзинский, Константин Емелин не уточняет, сколько человек на его территории дожидаются жилья. «На следующий год у нас список переселенцев утвержденный. Но у нас как ускоряют? Идут в суд ‒ и они перепрыгивают (в начало очереди). И им дают жилье», ‒ говорит он.

Но новогоднюю ночь Габдуллины так или иначе отметят в разваливающемся доме посреди поселка-призрака. В округе много диких зверей ‒ зайцев, енотовидных собак, лис, косуль, за которыми идут и волки. Чтобы как-то отбиваться от хищников, семья завела пятерых собак.

Незваных гостей они слышат издалека, и пустой поселок наполняется лаем. Стаю защитников кормят кашей. Что будет с животными, когда Габдуллиных все же переселят, пока не думают. Впрочем, люди уже и не верят, что долгожданный переезд все же когда-то случится. «Ничего не думаем. Тут будем доживать», ‒ пожимает плечами муж Раисы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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