Последние жители заброшенного поселка на Урале отказались переезжать

Неожиданный поворот случился в истории последних жильцов заброшенного поселка Мурзинского в Березовском городском округе. Несколько лет добивавшиеся переезда пожилые супруги Габдуллины внезапно отказались переезжать в квартиру, которую им предлагают чиновники.

Как передает «Новый День», после вмешательства журналистов, депутатов и прокуратуры дом, где живет чета, признали аварийным, а самих стариков поставили в очередь на расселение, при этом, в отличие от других ожидающих, им сразу же предложили вариант ‒ трехкомнатную квартиру в пятиэтажке в поселке Кедровке. Однако им это место не понравилось. Дело в том, что родственники последних жителей Мурзинского живут в другом поселке ‒ Монетном, и те рассчитывали получить квартиру именно там. Но в Монетном в распоряжении муниципалитета нет подходящего жилья. Есть лишь квартиры в зданиях барачного типа, которые тоже не устраивают переселенцев.

Напомним, в поселке Мурзинском, где живут пенсионеры Габдуллины, раньше добывали торф, а когда разработки прекратились ‒ это произошло в 80-е годы прошлого века, люди стали разъезжаться, закрылось железнодорожное сообщение по узкоколейке, магазины, сельский клуб и школа. К 2003 году в поселке остались три человека ‒ Раиса Габдуллина, ее супруг и один из пятерых детей. Они единственные местные жители, кому не выделили жилье, хотя Раиса Анатольевна подавала документы на расселение еще в 1993-м, но те были утеряны, а дом продан коммерсанту по фамилии Назаров. Тот пытался выселить стариков, однако в суде удалось доказать, что сделка была незаконной, и людей оставили доживать в рушащемся бараке, находящемся в девяти километрах от цивилизации.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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