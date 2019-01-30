Прокуратура наказала мэра Березовского за отсутствие дороги, электроэнергии и воды в заброшенном поселке

Свердловская прокуратура наказала мэра Березовского Евгения Писцова за то, что в расселенном несколько лет назад поселке Мурзинском нет электроэнергии и водоснабжения, а дорога к нему – разбита. Это следует из ответа прокурора региона Сергея Охлопкова на запрос депутата Госдумы РФ Дмитрия Ионина. В поселке по-прежнему проживают трое человек ‒ чета пенсионеров Габдуллиных и один из их сыновей, и надзорное ведомство пришло к выводу, что коммуникации в населенном пункте были обрезаны незаконно.

Как уже писал «Новый День», дом, где живут Габдуллины, признан аварийным, здание подлежит расселению и сносу, а людям должны предоставить другие квартиры. Муниципалитет предложил семье поселиться в «трешке» в пятиэтажном доме в поселке Кедровка. «Согласие заявителей на вселение до настоящего времени не получено», ‒ сказано в ответе прокурора.

Газета «Березовский рабочий» со ссылкой на жилищный отдел администрации Березовского городского округа уточняет, что Габдуллины все же отказались от этого варианта. Одна из дочерей пожилой четы, Ольга, в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что в Мурзинском прописаны не только пенсионеры, но и их дети и внуки, поэтому они рассчитывают на квартиры тоже. Но, по действующему законодательству, при расселении ветхого и аварийного жилья квартиры взамен предоставляются «метр в метр», а не по числу зарегистрированных.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.01.19

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