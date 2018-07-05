Выживатели. В 35 км от Екатеринбурга в поселке-призраке бедствует забытая чиновниками семья (ФОТО, ВИДЕО)

В Свердловской области целая семья вот уже 15 лет живет в поселке, который давным-давно расселили. Всем соседям дали квартиры в соседних населенных пунктах, а Габдуллины так и остались в опустевшем Мурзинском. Они ‒ единственные жители поселка-призрака. Точнее, выживатели.

Поселок-призрак

От Екатеринбурга, где только-только прошли матчи Чемпионата мира по футболу – 2018 и отгремели карнавалы болельщиков, Мурзинский находится недалеко. Это если измерять в километрах. Всего 35 ‒ сначала по Режевскому тракту до поселка Монетного, потом по напрочь разбитой дороге, где проехать может только раллийная «Нива». Но по уровню жизни между Екатеринбургом и Мурзинским ‒ пропасть.

Когда-то между поселками Монетным, Мурзинским, Липовским и Островным было налажено железнодорожное сообщение, по узкоколейке ходили даже пассажирские дрезины, а на территории поселков добывали торф. В Мурзинском была школа, два магазина, сельский клуб, столовая. Но после 50 лет разработки добыча прекратилась, и в 80-е годы прошлого века люди стали разъезжаться. К 2003 году в Мурзинском остались три человека ‒ Галина Габдуллина, ее супруг и один из пятерых детей.

Сама Галина Анатольевна рассказывает, что тоже подавала документы на переселение ‒ еще в конце 80-х как многодетная мать. По ее словам, заявление зарегистрировали только в 1993-м. Годы шли, дети выросли, переехали в другие города и поселки и завели своих детей, а жилья женщине так и не предоставили. На вопрос «Почему?» она буквально взрывается ‒ по ее словам, никто не может внятно объяснить ей, как получилось, что ее семья единственная брошена доживать в поселке-призраке.

В Мурзинском, кстати, вот уже несколько лет нет электроэнергии, провода растащили местные охотники за цветметом. Габдуллины обзавелись генератором, который работает на бензине. Из-за того, что топливо постоянно дорожает, приходится экономить. Свет и телевизор включают на пару часов в день. Воды тоже нет ‒ за ней приходится ходить к ручью, который расположен почти в километре от дома. За провизией идти еще дальше ‒ 7 км до Монетного, где есть магазин.

Узкоколейка тоже давно не работает, рельсы украдены, и никакого транспортного сообщения с внешним миром, кроме велосипедов, у Габдуллиных нет. Зимой приходится еще хуже. Пробираться по заваленной снегом дороге тяжело даже молодому и сильному человеку, а пожилой чете ‒ Галине скоро исполнится 60 лет, а ее мужу еще больше, ‒ почти невозможно.

Докучают и волки. В районе Мурзинского водится дичь ‒ кабаны, косули, лоси. Но если несколько лет назад они не приближались к дому, то сейчас все поменялось. Участок рядом с пристанищем Габдуллиных купил местный фермер-коммерсант. Землю засеяли сельхозкультурами, и звери стали промышлять совсем рядом с последним жилым домом в поселке. За кабанами, лосями и косулями пришли хищники. «Один тут воет постоянно сейчас. А зимой вообще страшно. Пойдешь в поселок, так загрызут», ‒ говорит Галина Анатольевна.

Во дворе дома живет пес, но вряд ли он способен защитить хозяев от грозных хищников. Животное довольно добродушно даже к незваным гостям. Впрочем, волки ‒ не самая большая проблема. Сам барак, построенный еще в 50-е годы прошлого века, никогда не знал ремонта. Печь разваливается на куски, деревянные перекрытия перегнили и угрожают провалиться в квартиру, крыша протекает.

«Эту зиму мы не переживем, ‒ говорит Галина Габдуллина. И продолжает про чиновников – А они нас игнорируют! Потому что не знают ничего. Не знают, как мы тут живем. Они тут даже не были никогда».

Кстати, тот же коммерсант, который, по словам Галины Анатольевны, стал виновником интереса волков к последним жителям Мурзинского, пытался выселить семейство из барака. Оказалось, что его участок захватывает и дом, где живут Габдуллины. Был суд, но решение было принято в пользу жильцов. Тем не менее, именно он числится собственником ветхого здания.

Недавно историей семьи из Мурзинского заинтересовались депутаты Госдумы. Они отправили запрос в прокуратуру, а ведомство уже спустило бумаги в администрацию Березовского городского округа. Теперь в местной мэрии пытаются разобраться в истории. «По данным Росреестра, у этого жилого дома есть собственник ‒ некто Назаров. А вот эта женщина в собственницах не числится, договоров соцнайма у них нет, статус неизвестен, непонятно, какие у нее есть правоустанавливающие документы. Да и в реестре нуждающихся в жилье она не числится. Но это только то, что мы пока проверили за три последних года, что есть в базе электронного документооборота. Продолжаем разбираться дальше», ‒ говорит заместитель главы БГО по ЖКХ Антон Еловиков.

Сама Галина Габдуллина подтверждает, что документы потеряла, когда много лет назад писала обращение в приемную президента и приложила оригиналы к письму. Но в паспорте женщины проставлен адрес прописки: поселок Мурзинский, улица Проезжая, дом 2. Еловиков, в свою очередь, говорит, что обращений от последней жительницы не было. По крайней мере, много лет. «С 1993 года много воды утекло, я бы ей в любом случае посоветовал добраться до нас на прием, а мы бы уже начали с ней работать. Были у нас в городском округе такие ситуации, когда жители не могли предоставить документы, но в судебном порядке они закрепляли за собой право на проживание. А если есть решение суда, у человека есть договор соцнайма, и дом признается аварийным, то можно что-то сделать», ‒ добавляет он.

Но Габдуллины, похоже, уже не верят в то, что когда-нибудь смогут пожить по-человечески. Единственное спасение от отшельничества ‒ внуки, которых привозит дочка из Артемовского. Забрать родителей к себе она не может, у нее маленькая однокомнатная квартира. И когда летние школьные каникулы кончатся, Габдуллины снова останутся в одиночестве в разваливающемся доме ‒ без света, воды, со старенькой радиолой на батарейках и стайкой хомячков. «Утром встанешь ‒ и не знаешь, куда себя приткнуть, чем заняться, ‒ сокрушается Галина Анатольевна. ‒ Делать нечего. Даже и поговорить не с кем».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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