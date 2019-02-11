Последняя жительница заброшенного поселка на Урале не дождалась расселения и умерла

Последняя жительница заброшенного поселка Мурзинского в Березовском городском округе Раиса Габдуллина не дождалась расселения из ветхого барака. Женщина умерла накануне. Об этом сообщила ее дочь Ольга. Раисе Анатольевне было 60 лет.

Как писал «Новый День», Раиса Габдуллина и ее супруг были последними жителями поселка Мурзинского, который расселили еще в начале 2000-х. Они единственные, кому не выделили жилье, хотя женщина подавала документы на получение новой квартиры еще в 1993-м. Однако документы каким-то образом были утеряны, а дом, в котором по-прежнему ютится семья, был продан коммерсанту по фамилии Назаров. Тот даже пытался выселить стариков, однако в суде удалось доказать, что сделка была незаконной, и людей оставили доживать в рушащемся бараке, находящемся в девяти километрах от цивилизации. «Эту зиму мы не переживем», ‒ говорила журналистам летом Раиса Габдуллина.

После вмешательства СМИ, депутатов и прокуратуры дом, где живет чета, признали аварийным, а самих стариков поставили в очередь на расселение. Им предложили вариант ‒ трехкомнатную квартиру в пятиэтажке в поселке Кедровке. Однако от него Габдуллины отказались. «Согласие заявителей на вселение до настоящего времени не получено», ‒ говорилось в документе за подписью прокурора области Сергея Охлопкова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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