Снос телебашни обошел Стинга и митинги против повышения пенсионного возраста по популярности

Аналитики «Яндекса» изучили события, которые интересовали жителей Свердловской области в 2018 году больше всего. Для этого были проанализированы поисковые запросы с января по ноябрь текущего года. Самым популярным в местной повестке оказался снос недостроенной телебашни. На втором месте ‒ открытие океанариума, а на третьем ‒ гастроли «Цирка дю Солей». Резонанс вызвало и августовское убийство двух девушек на Уктусе ‒ убийцу, кстати, до сих пор не нашли. На пятой строчке запросов оказалось землетрясение на Урале.

Топ-10 поисковых запросов замыкают запуск каршеринга в Екатеринбурге, концерт Стинга, закрытие MediaMarkt и открытие «Леруа Мерлен», а также митинги против повышения пенсионного возраста.

Кроме того, как и остальные россияне, жители Свердловской области активно спрашивали у поисковика про чемпионат мира по футболу в РФ, про Олимпиаду в Корее и про пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.12.18

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