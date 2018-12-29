Погибшие бойцы в Сирии, пенсионная реформа и гонка танков разных эпох – топ-5 самых популярных видео 2018 года

РИА «Новый День» по уже сложившейся традиции подводит итоги года и представляет пять роликов, набравших наибольшее количество просмотров на канале агентства в YouTube.

Топ-5 видео за 2018 год

Топ-5 самых популярных роликов открывает история о погибших бойцах ЧВК Вагнера. Военнослужащие 7 февраля 2018 года в Сирии попали под авиаудар международной антитеррористической коалиции под командованием США. В числе погибших оказались жители Асбеста. Родственники ушедших из жизни бойцов рассказали корреспонденту РИА «Новый День» о трагедии.

Четвертым по популярности в 2018 году стало видео парада Победы. В этом году в мероприятии традиционно приняли участие представители разных родов войск и военных учебных заведений. По центру Екатеринбурга прошли колонны военной техники. Примечательно, что этот ролик получил большую популярность за пределами России. Скорее всего, это благодаря чемпионату мира по футболу, на который приехали большое количество иностранных болельщиков. Под видео зарубежные гости тепло отзываются о России в целом. Но особенно иностранного зрителя привлекли колонны с девушками. Среди комментариев множество записей, в которых жители других стран признаются в любви красавицам в форме, и зовут их под венец.

Пенсионная реформа в этом году стала одним из резонансных событий для России и Свердловской области. 28 июня более 6 тысяч жителей Среднего Урала вышли на первый митинг против повышения пенсионного возраста. Под палящим солнцем люди требовали отменить пенсионную реформу и отправить правительство в отставку. Закончился митинг песней группы «Кино» «Перемен требуют наши сердца». Видео за несколько часов оказалось в трендах YouТube, на канале «Нового Дня» оно на третьем месте по просмотрам в 2018 году.

Второе место по популярности занимает гонка танков разных эпох, посвященная юбилею конструктора Михаила Кошкина – создателя легендарной «тридцатьчетверки». Заезд состоялся на полигоне УВЗ. На трассе встретились Т-72, Т-90 и «Танк Победы» Т-34. К слову, видео было снято в конце года. И меньше чем за месяц собрало более 700 тысяч просмотров.

Самым просматриваемым в этом году стало видео, где ОМОН задерживает сторонников Алексея Навального. Несогласованная акция протеста против пенсионной реформы прошла в Екатеринбурге 9 сентября, в ней приняли участие несколько сотен человек. В связи с этим на улицах города проводились массовые задержания участников шествия.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.12.18

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