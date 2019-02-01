Желающие занять кресло мэра Карпинска смогут подать документы с 7 февраля

В следующий четверг, 7 февраля, начнется прием документов от всех желающих поучаствовать в конкурсе на замещение вакансии главы города Карпинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее объявление размещено на официальном сайте города. Решение об этом приняла городская дума накануне, 31 января. Кандидат должен быть с высшим образованием, не младше 21 года, не иметь неснятой или непогашенной судимости, не иметь иностранного гражданства (за исключением случаев, когда с этим государством у РФ заключено соответствующее соглашение). Документы будут принимать до 22 февраля.

Также в последний день января гордума назначила свою половину конкурсной комиссии. В нее вошли председатель гордумы Виктор Гутаренко, депутаты Накип Аскаров и Людмила Манацкая, а также председатель местного совета ветеранов Евгения Черных. В ближайшие дни свои полкомиссии назначит губернатор.

Напомним, в апреле заканчивается срок полномочий мэра Андрея Клопова, который в 2015 году сменил на этом посту ушедшего в областной минстрой Сергея Бидонько. Добавим, что на своей первой встрече со свердловскими журналистами в качестве вице-губернатора Сергей Бидонько обещал первым делом посетить родной Карпинск, что он и сделал 11 января. После встречи с земляками Бидонько написал в инстаграме: «В Карпинске сегодня хорошая городская команда под руководством Андрея Клопова. С областной поддержкой – все выполнимо».

Однако на практике в его вотчине не все так гладко, хотя в своей программной статье «Переломный момент» губернатор Евгений Куйвашев привел в пример Карпинск как образец для развития малых городов наравне с Верхней Пышмой и Березовским. Два года назад съемочная группа нашего агентства подготовила репортаж, из которого, напротив, следовало, что город находится в затяжном социально-экономическом кризисе и нуждается в серьезнейшем внимании со стороны областных властей.

Карпинск, служба информации

Карпинск. Другие новости 01.02.19

В зоопарке появилось животное, которое почти никогда не выходит из-под земли (ФОТО). / В Екатеринбурге заявлений в первые классы оказалось на несколько тысяч больше, чем мест в школах. / Старые добрые «Алиса» и «Чайф», оригами и Холокост – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»