Прокуратура заблокировала 23 сайта, на которых мучили животных

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по иску прокуратуры признал незаконными 23 сайта, где демонстрировались сцены жестокого обращения с животными. Информация находилась в свободном доступе, на интернет-страницы мог зайти любой желающий, в том числе дети.

«Сайты противоречили принципам морали и гуманизма, оказывали негативное влияние на нравственное, духовное, психическое развитие граждан», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По решению суда Роскомнадзор заблокировал домены с запрещенной к распространению информацией.

Добавим, что в Екатеринбурге за последнее время участились уголовные дела в отношении живодеров. Так, на Уралмаше судят сожителей, заколовших бездомную собаку. В Верх-Исетском районе мужчина застрелил своего питомца и бросил умирать в лесополосе. В прошлом году суд приговорил к пяти годам строгача екатеринбуржца, выкинувшего с балкона щенка, котят, кролика и улиток. Кроме того, мужчина был признан виновным в краже денег у соседей. В другом резонансном деле живодер был оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что выбросил кота с 13-го этажа.

Екатеринбург, служба информации «Новый День»

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