Якуб Коварж останется в «Автомобилисте» еще на два года

Вратарь Якуб Коварж заключил новый двухлетний контракт с ХК «Автомобилист». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне 30-летний чешский голкипер установил рекорд КХЛ по количеству побед за сезон среди вратарей – 43 победы в 59 матчах. В десяти из них Коварж не пропустил ни одной шайбы. Его коэффициент надежности составил 1,806.

В Екатеринбурге Коварж играет с 2014 года, с перерывом на чемпионат 2016/2017, когда он выступал за «Северсталь». Всего за «Автомобилист» чех провел 272 матча, в 30 из них он оформил шат-аут. Любопытно, что в минувшие выходные Коварж оставил прощальную запись для болельщиков «Авто» в соцсетях, но затем удалил пост.

Напомним, екатеринбургский клуб закончил чемпионат КХЛ, вылетев во втором раунде плей-офф. Серия с уфимским «Салаватом Юлаевым» была проиграна со счетом 1:4. Тем не менее, минувший сезон стал самым успешным за всю историю «Автомобилиста».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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