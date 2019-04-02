Суд оштрафовал сосьвинскую почту за текущую крышу и отсутствие воды и тепла

Свердловский облсуд оставил в силе решение первой инстанции в отношении ФГУП «Почта России».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, прошлой осенью серовский прокурор совместно со специалистами МЧС и мэрии проверил условия труда в здании отделения почтовой связи в поселке Сосьва на улице Балдина. Проверка была проведена по обращению председателя думы Сосьвинского городского округа. Дело в том, что в помещении почты нет центрального отопления, водоснабжения и водоотведения, протекает крыша, а зимой очень холодно. При этом работы по ремонту здания не проводятся. Таким образом, нарушаются трудовые права почтальонов, безопасность и нормальные условия труда.

«Почту России» обязали обеспечить сотрудникам нормальные условия работы, а также уплатить штраф 50 тысяч рублей. Представитель юрлица подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил об отмене вынесенных решений. Но облсуд не нашел оснований для отмены либо изменения решения суда первой инстанции.

Напомним, почтовое отделение – не единственный проблемный объект в дотационном поселке. В прошлом году местная школа отметила 110-летие. Проблема в том, что уже много лет у педагогического коллектива есть только одна мечта: добиться строительства нового здания. Этот вопрос поднимался депутатами еще год назад на рабочей группе по согласованию проекта бюджета-2018. По их словам, школа находится в ужасном состоянии, однако продолжает работать – она очень важна для Сосьвы. В школе учатся 220 детей, часть из них во вторую смену, переводить их некуда. Тем не менее, в бюджете-2019 денег на новую школу (местные власти оценивают проект в 325 млн рублей) тоже нет. Зато сегодня стало известно, что стоимость строительства конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо» увеличилась с 4 до 9,6 млрд рублей.

Сосьва, служба информации

Сосьва. Другие новости 02.04.19

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