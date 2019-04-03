Еще один выходец с Урала трудоустроился в Омске

В Омске трудоустроен еще один выходец из Свердловской области.

Казенное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик» возглавил Александр Рашко (пока в стадии и.о.), сообщает портал «СуперОмск». По данным официального портала ФНС, несколько лет назад он трудился в Екатеринбурге в качестве индивидуального предпринимателя в сфере оптовой торговли.

Напомним, в прошлом году в Омскую область переехал бывший екатеринбургский депутат Илья Лобов, который сейчас возглавляет региональное министерство природных ресурсов и экологии. В июле прошлого года совет директоров АО «Омскэлектро» (учредитель – город Омск) утвердил 38-летнего депутата Свердловского заксо Андрея Жуковского своим генеральным директором. По слухам, скоро он может получить место в областном правительстве. В конце января гордуму Екатеринбурга покинул депутат от «Справедливой России» Антон Швалев, которому нашли место в омском минстрое.

Екатеринбург, Омск, служба информации

Екатеринбург, Омск. Другие новости 03.04.19

Продвигать заявку Екатеринбурга на Универсиаду-2023 будут 34 свердловских чиновника. / 3 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких вышла на новую работу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»