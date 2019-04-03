Летних фестивалей все меньше: «Коляда-Plays» в июне не будет

Предстоящим летом в Екатеринбурге будет как минимум на два фестиваля меньше, чем в прошлые годы: кроме популярного open-air «Усадьба Jazz» не будет театрального фестиваля «Коляда-Plays». Правда, его не отменили, а перенесли на ноябрь. По словам Николая Коляды, поздней осенью собирать залы – а значит и выручку – проще. «Один головняк с этим фестивалем. Никто не помогает», – добавил директор.

Ранее стало известно, что Екатеринбург этим летом остался без популярного музыкального фестиваля «Усадьба Jazz». По данным источников РИА «Новый День», в этом году организаторы не смогли привлечь к проведению уральского фестиваля крупных спонсоров и решили вообще не устраивать open-air в Харитоновском парке. И хотя официально дирекция так и не опубликовала заявление (обещали сделать это 18 марта – прим. Ред.), с сайта «Усадьба Jazz» вообще убрали локацию «Екатеринбург». И «Усадьба» – не единственный фестиваль, который столкнулся с финансовыми трудностями. Как стало известно РИА «Новый День», театральный фестиваль «Коляда-Plays» в этом году тоже оказался на грани. Но директор Николай Коляда принял решение не отменять его, а перенести на ноябрь.

Напомним, в прошлом году «Коляда-Plays» проводили в ноябре из-за мер безопасности перед ЧМ-2018 по футболу. И оказалось, что это более выгодно. «Теперь фестиваль всегда будет в ноябре. Надо меняться и развиваться. 11 лет проводили летом, теперь попробуем поздней осенью. К тому же, проще с публикой. Летом собирать народ очень сложно. На летних фестивалях мы не зарабатывали денег, даже в ноль уйти не выходило, а прошлом году заработали два миллиона, которые тоже ушли на фестиваль, всё было в шоколаде, мы не скупились и принимали гостей шикарно. Бюджет фестиваля 9 миллионов. 3 дал губернатор, три группа ЛСР, два заработали на спектаклях и миллион – мой, – рассказал «Новому Дню» создатель фестиваля Николай Коляда. – Один головняк с этим фестивалем. Никто не помогает. Надоело мне вообще его проводить. Очень трудно. Никому из наших чиновников ничего не надо». В итоге «Коляда-Plays» в Екатеринбурге пройдет с 1 по 10 ноября 2019 года. До 1 июня идет прием заявок от театров, желающих поучаствовать.

Добавим, что в кругах event-организаторов ходили слухи, что под угрозой закрытия и другие популярные среди екатеринбуржцев фестивали – «Гастроном», «Маяк», «Вилы». Но слухи пока не нашли подтверждения. Организаторы «Гастронома» уже назвали дату (август) и концепцию (никакой одноразовой посуды). «Вилы» же вели опрос кого бы позвать на фестиваль в этом году. Еще один летний опен-эйр – Венский фестиваль музыкальных фильмов – уже точно в этом году состоится: он стартует 3 июля на традиционном месте – открытом «зале» на площади перед главным корпусом УрФУ. Фестиваль будет проходить ежедневно с 19:00 до 23:00 до 27 июля. Хедлайнеры мероприятия пока не раскрываются.

Екатеринбург, службф информации РИА «Новый День»

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