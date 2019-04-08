Сможет или нет? «КРСУ-2» должна до конца года заработать 1,5 млрд рублей

Перед созданным несколько месяцев назад Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области, которое журналисты называют второй Корпорацией развития Среднего Урала, установлены достаточно амбициозные задачи: от него требуют разыскать инвесторов, которые принесут в экономику региона сотни миллионов рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в областном министерстве инвестиций и развития, целевые показатели эффективности на 2019 год утверждены в следующих значениях:
1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал – 1,5 миллиарда рублей.
2. Количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, – 150.
3. Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) – 20.
4. Количество проектов, реализуемых совместно с федеральными институтами развития, – 2.
Сотрудников в этом году планируется нанять не много, всего 25. Объем финансирования составит 248,9 млн рублей.
Методы, которыми планирует пользоваться агентство, не особенно новы. Это организация участия Свердловской области в выставке «Иннопром», саммите GMIS, поддержка и организация работы стендов Свердловской области на различных выставочных мероприятиях.
Стоящая перед структурой задача отнюдь не проста. Эксперты отмечают, что ситуация для инвестиций сейчас в целом не самая спокойная, «инвесторы сидят в кэше». Об этом заявил недавно, в частности, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов. Он же рассказал, что в 2018 году СОСПП пытался решить с областным правительством вопрос о предоставлении всему работающему в регионе бизнесу инвестиционных вычетов, но, к сожалению, это не удалось. Эксперт предполагает, что идея не устроила финансово-экономический блок регионального кабмина.
Ранее стало известно, что по итогам 2017 года Свердловская область заняла только двадцатое место в рейтинге инвестпривлекательности регионов, хотя предвыборные обещания губернатора Евгения Куйвашева включали вывод региона в тройку лидеров. При этом предприниматели отмечали ухудшение качества инвестиционной инфраструктуры – технопарков, индустриальных парков, бизнес-инкубаторов. По-прежнему регион не числится в числе лучших по эффективности процедуры оценки регулирующего воздействия.
О реальном уровне инвестиционной привлекательности Свердловской области говорят и последние новости из ОЭЗ «Титановая долина». Напомним, об уходе из нее задумался один из крупнейших начинающих резидентов «СТОД-Урал». Планировалось, что работать здесь будут 500 человек. Объем инвестиций – 10,6 млрд рублей. Потеря такого резидента может обернуться для ОЭЗ в том числе проблемами с выполнением KPI.
Источники РИА «Новый День» в областном заксобрании предполагают, что истинная цель создания новой правительственной структуры – привлечение мероприятий, которыми можно будет заполнить строящееся здание конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо». Здание строится уже несколько лет и постоянно дорожает. По последней информации, его окончательная стоимость составила 9,6 млрд рублей, хотя вначале говорилось о трех.
Тем не менее, наличие утвержденных целевых показателей для агентства позволит через год оценить его эффективность.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 08.04.19
В Екатеринбурге потеплеет до +17 градусов. / Облсуд вынес приговор полицейским, которые подстроили взятку, чтобы выслужиться перед начальством. / 17-летняя девушка сбежала из приюта в Карпинске в домашних тапочках (ФОТО). Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»