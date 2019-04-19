В Госдуме предлагают выплачивать зарплаты рабочим предприятий-банкротов из фонда соцстрахования

В правительстве России обсуждается возможность выплаты зарплат работникам обанкротившихся предприятий из фонда социального страхования. Об этом заявил председатель комитета по законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников на встрече с депутатами гордумы Екатеринбурга.

Как объяснил парламентарий, проект такого закона уже подготовлен, но еще не вносился на рассмотрение Госдумы. Инициативу предварительно поддержали Генпрокуратура и министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. Причем в федеральном правительстве к законопроекту были подготовлены небольшие замечания, но когда документ будет вынесен на обсуждение – неизвестно, заметил Крашенинников.

По словам депутата, идея возникла после истории с зарплатными долгами на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Напомним, директор предприятия Денис Кокорин заявил рабочим, что они могут жаловаться на невыплату денег хоть Путину. Президент поручил разобраться с «борзотой», и вскоре работодатель оказался на скамье подсудимых.

«Когда стали считать по стране, нашлись сотни таких историй. Вчера я написал по этому поводу запрос в Минэк. Если будет условно 200 предприятий, надо считать, сколько работников и их семей подпадают под такие выплаты. Я за то, чтобы эти поправки принимать, но нужно заключение правительства. Законопроект касается, в основном, промышленных регионов – это Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Красноярский край», – отметил Павел Крашенинников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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