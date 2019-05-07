Заксо пожалеет муниципальных и сельских депутатов, которые ошиблись в декларациях

Совет заксобрания Свердловской области поддержал идею федеральных законодателей о смягчении ответственности муниципальных и сельских депутатов за представление неверных деклараций о доходах.

Как сообщили РИА «Новый День» в заксобрании, действующее законодательство предусматривает только один вид наказания за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе – досрочное прекращение полномочий. Однако председатель заксо Людмила Бабушкина отметила, что ошибки в заполнении деклараций у муниципальных и сельских депутатов, 90% которых работает в думах на непостоянной основе, могут быть незначительными и исчисляться в копейках. Поэтому дополнение мер ответственности такими ее видами, как предупреждение или освобождение от должности в думе без прекращения депутатских полномочий, свердловскими парламентариями приветствуется.

Также члены совета поддержали упрощение порядка декларирования доходов для депутатов сельских поселений, которые работают на непостоянной основе. В федеральном законопроекте предлагается обязать их отчитываться о доходах и имуществе только в том случае, если в течение отчетного года они совершали сделки на сумму, превышающую общий доход депутата и членов его семьи за три последних года.

Напомним, уже в 2019 году в Свердловской области было несколько прецедентов с лишением депутатов мандата из-за недостоверных деклараций – в Горноуральском округе и в Асбесте. Причем зачастую эти события накладываются на конфликты между враждующими депутатскими группировками, как в Асбесте.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.05.19

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