Охлопков внес Куйвашеву представление по расходам на молодежную политику

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес губернатору Евгению Куйвашеву представление, которое касается нарушений бюджетного законодательства при финансировании мероприятий на поддержку молодежи.

Как сообщила РИА «Новый День» пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова, в течение месяца представление должно быть рассмотрено губернатором, после чего и появятся подробности. Пока же в прокуратуре официально не готовы назвать даже период, о котором говорится в представлении – касается ли оно времени работы в департаменте молодежной политики Ольги Глацких, или нет.

Между тем напомним, в конце марта областной минфин провел собственную проверку деятельности фонда «Золотое сечение», где проходили образовательные смены одаренные дети, за 2018 год. Из материалов минфина следует, что департамент молодежной политики, который в то время возглавляла Ольга Глацких, выделял «Золотому сечению» субсидии из областного бюджета без должного обоснования и плохо контролировал их расходование. В результате произошло «расхождение количества заявленных участников образовательных смен, проведенных фондом, от фактически участвующих». Напомним, в 2018 году на деятельность «Золотого сечения» был выделен 131 млн рублей. За эти деньги предполагалось проводить обучение 800 одаренных детей в год в четыре смены. Участники образовательной программы проживали в екатеринбургском отеле бизнес-класса «Панорама», на долю которого пришлось 64,3 млн рублей из общего бюджета фонда. Сами занятия проходили в самых обычных учебных заведениях Екатеринбурга: по общим предметам – на базе гимназии № 5, по спорту – на площадках ДЮСШ «Юность», по литературе – на базе УрГПУ.

Как уже сообщал «Новый День», Ольга Глацких прославилась на всю страну фразой: «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать». Реплика вызвала большой общественный резонанс, Глацких была отстранена от должности, а ее департамент присоединен к министерству образования. В конце декабря она заявила об уходе из правительства, объяснив, что «считает недопустимым подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление». Недавно она была назначена замдиректора Дворца игровых видов спорта.

Екатеринбург, служба информации

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